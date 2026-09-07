لم تكن الفنانة المصرية وفاء مكي تتخيل أن الوجبة التي طلبتها لسد جوعها ستتحول إلى كابوس مقزز، إذ انهارت وتملكتها الصدمة فور فتح غطاء الطعام الآتي من أحد أشهر مطاعم الجيزة، لتجد حشرات و«ديدان» تتحرك بين مكونات الأكل.

بدلاً من الاكتفاء بشكوى روتينية لخدمة العملاء، حزمت الفنانة الوجبة الملوثة وتوجهت بها مباشرة إلى قسم الشرطة، محررة محضراً رسمياً يوثق الواقعة المنافية للذوق العام والسلامة الصحية، ومطالبة بمحاسبة عاجلة ومقاضاة المطعم الشهير.

بدورها، لم تتوانَ الأجهزة الأمنية بالجيزة عن التدخل، إذ تحركت القوة فوراً وأحالت البلاغ ومحتويات الوجبة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وإرسال المعاينات للمختبرات المختصة، تمهيداً لاتخاذ إجراءات رادعة قد تصل إلى الإغلاق المباشر وتغريم المنشأة.