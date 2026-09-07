يجتمع الفنانان ماجد المهندس ووليد الشامي، في عمل غنائي جديد بعنوان «الصدّة»، طرحته روتانا للموسيقى عبر المنصات الرقمية، في تعاون ثنائي جديد يحمل الطابع الخليجي ويضع صوتيهما في مساحة غنائية مشتركة.

وتحمل الأغنية كلمات الشاعر ياسر التويجري، فيما تولى وليد الشامي تلحينها، وتولى مهند خضر التوزيع الموسيقي، وتدور فكرتها في مساحة عاطفية تقوم على العتاب والخذلان والصد في العلاقات.

وسبقت طرح العمل حملة تشويقية عبر الحسابات الرسمية، قبل أن تعلن روتانا إتاحته للاستماع على المنصات الموسيقية الرقمية، فيما ظهر المهندس والشامي في البوستر الرسمي بإطلالتين باللون الأسود أمام خلفية حمراء.

ويعيد «الصدّة» اجتماع المهندس والشامي في عمل غنائي بعد تجارب سابقة جمعتهما مع فنانين آخرين، إلا أن العمل الجديد يقدمهما في ديو ثنائي قائم على اختلاف خامتيهما وتبادل الأداء بينهما.