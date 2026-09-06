يستعد الفنان المصري محمد رمضان لاستئناف تحضيرات فيلمه السينمائي الجديد «نمبر ون»، بعد انتهاء المؤلف محمد سيد بشير من كتابة السيناريو وتسليم النسخة النهائية، تمهيداً لبدء الاستعدادات الفعلية للتصوير، في أول تعاون سينمائي يجمعهما.

تحضيرات مكثفة

ويعكف محمد رمضان خلال الفترة الحالية على دراسة تفاصيل الشخصية التي يجسدها في الفيلم، من خلال جلسات عمل مكثفة مع المؤلف محمد سيد بشير، لمناقشة ملامح الشخصية ومسار الأحداث، إلى جانب وضع اللمسات النهائية على العمل قبل الانتقال إلى مرحلة التصوير.

تصوير خارج مصر

ويشهد «نمبر ون» توجهاً إنتاجياً مختلفاً، إذ تتضمن خطة التصوير الاستعانة بمواقع خارج مصر، والتنقل بين عدد من الدول الأجنبية، بالتزامن مع توظيف تقنيات وأساليب تنفيذ بمستوى عالمي، بما يتناسب مع طبيعة الأحداث وضخامة الإنتاج.

نجوم عالميون

ومن المنتظر أن تضم قائمة أبطال الفيلم عدداً من النجوم العالميين، في خطوة تمنح التجربة طابعاً دولياً، وتفتح أمام محمد رمضان مساحة جديدة لتقديم عمل سينمائي مختلف عن تجاربه السابقة، سواء على مستوى المشاركات أو أماكن التصوير أو آليات التنفيذ.

ويأتي الفيلم ضمن المشاريع السينمائية التي يعول عليها محمد رمضان خلال الفترة القادمة، خصوصاً في ظل اتساع نطاق التصوير وضخامة الإنتاج والمشاركات الدولية المنتظرة، وسط ترقب للكشف عن بقية تفاصيل العمل وأسماء المشاركين فيه.

«عشماوي» في رمضان

وعلى صعيد الدراما، يواصل محمد رمضان تحضيراته لمسلسله الجديد «عشماوي»، الذي يجمعه بالفنان باسم سمرة، استعداداً لعرضه ضمن موسم دراما رمضان 2027، في تجربة درامية جديدة يترقب الجمهور الكشف عن تفاصيلها خلال الفترة القادمة.