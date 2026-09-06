أبدى مدرب النصر، الأسترالي آنج بوستيكوجلو، استياءه من خسارة فريقه أمام الاتحاد، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري السعودي للمحترفين «دوري روشن»، بنتيجة هدفين لهدف، مؤكداً أن فريقه لم يبدأ المباراة بشكل جيد.



وقال بوستيكوجلو في المؤتمر الصحفي بعد اللقاء: «من المحبط أن تخسر، لم نبدأ المباراة بشكل جيد خصوصاً أول 15 دقيقة، أعتقد أن الخيارات كثيرة لدينا لكننا لم نبدأ بشكل صحيح».



وعن غياب الحارس بينتو، أوضح: «نواف كان جاهزاً، ولدي حارسان جيدان»، وأضاف: «خلقنا فرصاً كثيرة في الشوط الثاني، لكننا لم ندخل رتم المباراة مبكراً وكنا مستعجلين، الاتحاد لديه جمهور وحاولنا استلام زمام الأمور».



وتابع: «الفريق أهدر فرصاً، كان حارسهم جيداً، وأعتقد أن التوصيل لم يكن جيداً خصوصاً في الركنيات، وفي الشوط الثاني كانت لنا فرص قوية بينما الاتحاد لم تكن لديه فرص حقيقية، واللاعبون لم يقصروا وقدّموا أفضل ما عندهم».