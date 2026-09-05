تعرض الفنان المصري بهاء سلطان، صباح اليوم (السبت)، لحادث سير على طريق وادي النطرون، أثناء عودته من الساحل الشمالي إلى القاهرة، ما أسفر عن تعرضه لإصابات طفيفة، وفق ما كشفه مدير أعماله.

تهشم سيارة بهاء سلطان بعد الحادث

ووقع الحادث أثناء استقلال بهاء سلطان سيارته برفقة سائقه الخاص، بينما كانت أسرته تتحرك في سيارة أخرى أمامهما، قبل أن تصطدم سيارته بسيارة أخرى على الطريق، ما أدى إلى تهشم الجزء الأمامي منها.

وعقب الحادث، توجه بهاء سلطان إلى مستشفى العلمين برفقة سائقه، حيث خضعا للفحوصات الطبية والأشعة والتحاليل اللازمة، للاطمئنان على حالتهما الصحية والتأكد من عدم وجود إصابات تستدعي تدخلاً طبيًا.

مدير أعمال بهاء سلطان يطمئن الجمهور

ومن جانبه، تواصلت «عكاظ» مع ناصر بجاتو، مدير أعمال بهاء سلطان، للاطمئنان على حالته الصحية عقب الحادث، إذ أكد مغادرة الفنان مستشفى العلمين منذ قليل، بعد خضوعه للفحوصات الطبية والأشعة اللازمة، مؤكدًا عدم وجود إصابات خطيرة.

وطالب مدير أعمال بهاء سلطان الجمهور بالدعاء له بالشفاء، مشيرًا إلى أن الفنان بحالة مستقرة وسيستكمل علاجه والمتابعة الطبية في منزله.

أحدث أعماله الغنائية

وعلى الصعيد الفني، كانت أحدث مشاركات بهاء سلطان الغنائية من خلال العمل الوطني «بحبك يا بلدي مصر»، الذي قدّمه مؤخرًا، بمشاركة فريق عمل يضم الشاعر عليم، والملحن عمرو مصطفى، والموزع نادر حمدي، فيما تولى مازن المتجول إخراج الأغنية.