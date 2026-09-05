كشفت الفنانة اللبنانية نجوى كرم تفاصيل موقف صعب تعرضت له للإصابة خلال تصوير فيديو كليب أحدث أغنياتها «شو ما صار»، التي أطلقتها أخيراً عبر قناتها الرسمية على موقع «يوتيوب».

إصابة في كواليس تصوير الكليب

وروت نجوى كرم تفاصيل الواقعة خلال تصريحات تلفزيونية، موضحة أنها تعرضت للإصابة أثناء تنفيذ أحد مشاهد الأغنية على سلم داخل البحر.

وأشارت إلى أن ثلاثة أشخاص تعرضوا للسقوط من السلم قبل تصوير المشهد الخاص بها، قبل أن تتعرض هي الأخرى للسقوط وتصاب في قدمها.

وقالت نجوى كرم: «ثلاثة قبل مني وقعوا على السلم في البحر وأنا كنت الرابعة، وكويس إن محصلش أكتر من كده»، لافتة إلى أن الأمر كان يمكن أن يتطور بصورة أكبر.

نجوى كرم تطرح «شو ما صار»

وكانت نجوى كرم قد طرحت أغنية «شو ما صار» خلال الفترة الماضية، بالتزامن مع طرح الفيديو كليب الخاص بها عبر قناتها على «يوتيوب»، لتواصل نشاطها الغنائي وإصداراتها المصورة خلال الفترة الأخيرة.

سبب ابتعادها

وسبق أن أوضحت نجوى كرم أن ابتعادها خلال الفترة الماضية عن الظهور الإعلامي جاء على خلفية الظروف التي تمر بها لبنان، مؤكدة أن غيابها لم يكن ابتعاداً عن جمهورها أو توقفاً عن نشاطها الفني.

وقالت في تصريحات تلفزيونية إن ابتعادها لفترة جعل الجمهور يتساءل عنها، معتبرة أن استمرار الحديث عنها يعكس حضورها، مضيفة: «طول ما فيه حكي طول ما فيه وجود».

تعاون جديد

وعلى جانب آخر، تعاونت نجوى كرم مع الفنان السوري الشامي في عمل غنائي جديد، من كلماته وألحانه، وذلك بعد لقاء جمعهما أخيراً، وكشف الأخير عن التعاون عبر «إنستغرام»، معرباً عن سعادته وثقته بأنها ستحظى الأغنية بإعجاب محبيهم.