تكبد فريق ريال مدريد الهزيمة الأولى في الدوري الإسباني «لا ليغا» هذا الموسم أمام مضيفه ريال بيتيس بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء (الجمعة) على ملعب «لا كاروتوخا»، ضمن منافسات الجولة الرابعة.

وكان المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو قد استهل ولايته الثانية مع ريال مدريد بثلاثة انتصارات متتالية في الليغا، قبل أن تتوقف الانطلاقة المثالية على يد الفريق الأندلسي.

باروت يسجل هدف الفوز

جاء هدف ريال بيتيس الوحيد في الدقيقة 81، بتوقيع البديل تروي باروت، الذي استغل كرة مرتدة من حارس ريال مدريد تيبو كورتوا، وأسكنها الشباك.

هدف ملغى وركلة جزاء مهدرة

وسجل كارلوس إسبي هدفاً لريال مدريد في الدقيقة 87 من مقصية رائعة، لكن حكم المباراة ألغاه بداعي التسلل، بعد مراجعة تقنية الفيديو.

وأهدر كيليان مبابي ركلة جزاء لريال مدريد في الدقيقة 90+4، تصدى لها حارس ريال بيتيس.

ترتيب ريال مدريد

بهذه النتيجة، تجمد رصيد ريال مدريد عند 9 نقاط في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني، متساوياً في النقاط مع برشلونة المتصدر بفارق الأهداف، والذي سيواجه فالنسيا غداً (الأحد)، ضمن منافسات الجولة ذاتها.