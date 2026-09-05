تعود الفنانة المصرية نيللي كريم إلى منافسات دراما رمضان لعام 2027، من خلال مسلسل جديد لم تستقر على اسمه حتى الآن في عودة مرتقبة للتعاون مع المنتج جمال العدل، بعد سنوات من توقف الشراكة الفنية التي جمعت بينهما.

عودة بعد سنوات

وكشف المنتج جمال العدل عن تحضيره لمشروع درامي جديد يجمعه بنيللي كريم، موضحاً أن العمل ينتمي إلى نوعية المسلسلات القصيرة ويتكون من 15 حلقة، على أن يتم عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2027.

وتعيد هذه الخطوة الثنائي إلى العمل معاً بعد فترة من التوقف، جاءت عقب خلافات وأزمات حالت دون استمرار تعاونهما خلال السنوات الماضية، رغم ما حققته شراكتهما السابقة من نجاحات لافتة.

نيللي كريم تحتفي بالعودة

ومن جانبها، استقبلت نيللي كريم خبر عودة التعاون مع جمال العدل بحفاوة، وكشفت عن سعادتها بهذه الخطوة عبر حسابها على موقع «إنستغرام».

وشاركت الفنانة صورة تجمعها بالمنتج جمال العدل من خلال خاصية «ستوري»، وعلقت عليها قائلة: «أحلى خبر والله ربنا يخليك يا أستاذ جمال»، في رسالة أكدت من خلالها ترحيبها باستئناف التعاون بينهما.

ومن المنتظر أن يتم الكشف خلال الفترة القادمة عن تفاصيل المسلسل الجديد، سواء على مستوى القصة أو فريق العمل وموعد انطلاق التصوير، بالتزامن مع الاستعدادات المبكرة لموسم رمضان 2027.

آخر أعمالها الفنية

وكانت نافست نيللي كريم سابقاً في موسم رمضان 2026 بمسلسل «على قد الحب»، الذي جمعها بشريف سلامة وعدد من الفنانين، والعمل من تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج خالد سعيد.