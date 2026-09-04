في مأساة إنسانية، شهد مركز «لا إسبيرانزا» لرعاية القاصرين بمدينة سبتة واقعة أليمة، عقب العثور على فتى مغربي يبلغ من العمر 17 عاماً جثة هامدة فوق سريره في ظروف مفاجئة وسريعة.

التفاصيل الحزينة للقصة تبدأ من طلب الفتى المصاب بمرض السكري من زميله في الغرفة إيقاظه في الفجر لأداء الصلاة، وعندما توجه زميله إليه في الموعد الموعود، تفاجأ بجسده بارداً ولا يستجيب إطلاقاً. ورغم هروع المشرفين ومحاولات الإنعاش الرئوي وصولاً لرجال الإسعاف، إلا أن روح الفتى كانت قد فاضت إلى بارئها.

وترجح التقديرات الطبية أن الوفاة نجمت عن هبوط حاد وسريع في مستوى السكر أثناء النوم، رغم أن الفتى كان يتابع بروتوكولاً صحياً خضع فيه لخمسة فحوصات يومية. وسلطت هذه المأساة الضوء مجدداً على الكارثة الإنسانية والضغط الرهيب داخل مراكز رعاية المهاجرين بسبتة، والتي تعاني من تكدس آلاف الأطفال وتجاوز طاقتها الاستيعابية بمئات المرات.