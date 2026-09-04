أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية (الجمعة)، فرض عقوبات تستهدف 3 كيانات مرتبطة بإيران، كما أصدرت ترخيصاً عاماً جديداً فيما يتعلق بتعامل الأفراد أو الشركات تجارياً مع طهران.



وقالت الوزارة على حسابها في «إكس»: اليوم، كجزء من عملية المنبوذ الاقتصادي، قامت وزارة الخزانة بقطع خطوط الحياة المالية الحرجة للنظام الإيراني في إحدى الدول.



وأضافت الوزارة: أصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية تسمية بنك جولدن جلوبال العالمي ومقره إحدى الدول وفروعها التابعة، والتي سهلت معاملات بقيمة عشرات الملايين من الدولارات لصالح فيلق الحرس الثوري الإسلامي (فيلق القدس)، وتوفر للنظام الإيراني وصولاً رئيسياً إلى خدمات المراسلة المصرفية يتيح له تحريك أمواله دولياً.



وقال وزير الخزانة الأمريكية سكوت بيسنت: «تواصل المؤسسات المالية اكتشاف الأمر بالطريقة الصعبة، بأننا جادون بشأن عملية المنبوذ الاقتصادي، بينما نأمل ألا نضطر إلى فرض عقوبات على مزيد من البنوك، فإن ذلك يعتمد في نهاية المطاف على مدى سرعة إدراك المجتمع الدولي للواقع ووقف دعمه للنظام الإيراني القاتل. نحن نعرف من أنتم».



وأضاف: «نعرف أين أنتم، وسنواصل التحرك مع حلفائنا وشركائنا حتى ندفن رأس الأفعى الإيرانية».



وتتزامن العقوبات مع تحركات أمريكا والترويكا الأوروبية لإصدار قرار بوكالة الطاقة الذرية يبلغ مجلس الأمن بخرق إيران التزامها، وفقاً لما نقلته وكالة «رويترز».



في غضون ذلك، أكدت وكالة فارس الإيرانية مقتل أحد عناصر حرس الحدود باشتباك مع جماعة مسلحة في مدينة باوه بمحافظة كرمانشاه غربي إيران.