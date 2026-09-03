تحولت الأسطورة الخيالية «رابونزل» إلى واقع ملموس وموثق رسمياً في موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية، بعدما استطاعت الهندية رينو دهاريال انتزاع لقب أطول شعر لامرأة على قيد الحياة، متوجة سنوات طويلة من العناية المبتكرة والالتزام الخالي من المستحضرات الصناعية.

توقفت دهاريال، التي تنتمي لولاية أوتاراخاند شمالي الهند، عن قص شعرها نهائياً منذ عام 2015. وفي قياس رسمي جرى بمدينة هالدواني، سجلت لجنة موسوعة غينيس طول شعرها عند 271.5 سنتيمتر (8 أقدام و10 بوصات)، لتتربع على العرش العالمي بفارق تجاوز 14 سنتيمتراً عن الرقم القياسي السابق المنسوب لامرأة أوكرانية.

وكشفت دهاريال أن السر وراء هذا النمو الخرافي يكمن في الابتعاد التام عن المستحضرات الكيميائية، والاعتماد الكلي على وصفات العناية المنزلية المستمدة من طب «الأيورفيدا» الهندي التقليدي، إلى جانب روتين يومي معقد:

الوصفات الطبيعية: استخدام زيوت وخلطات منزلية نقية تعزز قوة الجذور وتمنع تقصف أطراف الشعر.

حماية الضفائر: ربط الشعر بضفائر هندسية محكمة لرفعه عن الأرض وحمايته من التآكل والاحتكاك أثناء الحركة.

طقوس الغسيل المجهدة: تخصيص ساعات كاملة متواصلة لعمليات الغسيل وتفكيك التشابك بحذر شديد.

مشاركة الخبرة: نقل تجربتها ونظامها الغذائي والعلاجي عبر قناتها على «يوتيوب» لتوجيه المتابعين.

وتؤكد «رابونزل الهندية» أن إنجازها العالمي لم يكن وليد صدفة، بل هو ثمرة الصبر والالتزام الصارم، والاعتزاز بالتقاليد التي ترى في الشعر الطويل رمزاً للجمال والهوية الثقافية.