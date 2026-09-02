قررت نقابة الصحفيين في مصر منع تصوير عزاء ياسمين أبو النجا، الابنة الوحيدة للفنانة المصرية نجلاء فتحي، استجابةً لرغبة أسرتها، التي طلبت عدم توثيق مراسم العزاء بالصور، احتراماً لخصوصيتها ومشاعر ذويها.

طلب أسرة الراحلة

وقال رئيس لجنة المتابعة بنقابة الصحفيين محمود كامل، إن النقابة تواصلت مع شعبة المصورين الصحفيين لإخطار الزملاء بقرار منع التصوير، إثر تلقي طلب رسمي من أسرة الراحلة يؤكد رغبتها في عدم تصوير مراسم العزاء.

وأوضح، في بيان صحفي، أن التنسيق مع شعبة المصورين يأتي لضمان الالتزام برغبة الأسرة، وعدم التصوير خلال مراسم العزاء، مراعاةً لخصوصية ذوي الراحلة في هذه الظروف الصعبة.

موعد العزاء

وتستقبل أسرة ياسمين أبو النجا، غداً (الخميس)، واجب العزاء في الراحلة بمسجد عمر بن عبدالعزيز، بحضور أفراد الأسرة وعدد من الأصدقاء والمقربين.

أزمة قلبية

ورحلت ياسمين سيف أبو النجا، الابنة الوحيدة للفنانة نجلاء فتحي والمهندس سيف أبوالنجا، مساء الأحد الماضي، إثر أزمة قلبية حادة.

وكانت الراحلة تعاني منذ ولادتها من مشكلات صحية مرتبطة بثقب في القلب، قبل أن تتعرض لأزمة قلبية أنهت حياتها.