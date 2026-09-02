حسم الفنان المصري سيف أبو النجا، طليق الفنانة المصرية نجلاء فتحي، حقيقة الأنباء المتداولة خلال الساعات الماضية بشأن تعرضها لوعكة صحية ونقلها إلى أحد المستشفيات، عقب وفاة ابنتها الوحيدة ياسمين.

حقيقة الشائعات

ونفى أبو النجا، في تصريح لـ«عكاظ»، صحة هذه الأنباء، مؤكداً أن نجلاء فتحي لم تُنقل إلى المستشفى، لكنها تمر بحالة نفسية شديدة الصعوبة منذ وفاة ابنتها، في ظل حالة الحزن والصدمة التي تعيشها جراء هذا الفقد.

وأوضح أبو النجا أن نجلاء فتحي دخلت في حالة شديدة من الحزن والبكاء عقب انتهاء مراسم دفن ابنتها، مشيراً إلى أن وقع الفاجعة انعكس بالفعل على حالتها الصحية، لكنها لم تُنقل إلى المستشفى كما أُشيع.

الأسرة تساندها

وأشار إلى أن الفنانة القديرة تحظى حالياً بوجود أسرتها والمقربين منها إلى جوارها، في محاولة لمساندتها خلال هذه الفترة الصعبة.

موعد العزاء

وأقيمت جنازة ياسمين عقب صلاة ظهر أمس، فيما حُدد يوم غد (الخميس) موعداً لعزائها في المسجد نفسه الذي احتضن مراسم التشييع، ومن المتوقع حضور عدد كبير من نجوم الفن لتقديم واجب العزاء.