قُتل قيادي في تنظيم «داعش» الإرهابي في اليمن، إثر عملية أمنية مشتركة استهدفت القبض عليه، قبل أن تنتهي بمقتله، وفق ما أعلنه الجهاز المركزي لأمن الدولة اليمني.

وأوضح الجهاز أن العملية نفذتها القوات الخاصة للتحالف بمساندة قوة مكافحة الإرهاب اليمنية «القوة 22»، واستهدفت القيادي في التنظيم المعروف باسم «أبوحذيفة الأنصاري».

عملية للقبض عليه

وبحسب المعلومات المعلنة، خُطط للعملية بهدف القبض على الأنصاري، إلا أنها انتهت بمقتله، في ضربة أمنية استهدفت أحد قيادات التنظيم الإرهابي في اليمن.

وتداولت وسائل إعلام يمنية وعربية نبأ العملية، مؤكدة أن تحرك القوات المشتركة جاء بناءً على معلومات قادت إلى تحديد موقع القيادي الداعشي واستهدافه.

رصد ومعلومات ميدانية

وكشفت معلومات متداولة أن العملية سبقتها جهود استخباراتية ومعلوماتية عالية الدقة، أسهمت في الكشف عن موقع «أبوحذيفة الأنصاري»، ورصد الظروف الميدانية المحيطة به، بما مهّد لتنفيذ العملية.

ضربة لقيادات «داعش»

وتأتي العملية ضمن الجهود الأمنية والعسكرية المتواصلة لملاحقة عناصر وقيادات التنظيمات الإرهابية في اليمن، والحد من قدرتها على إعادة تنظيم صفوفها أو تنفيذ هجمات جديدة.