قدّم وزير الجيش الأمريكي دان دريسكول استقالته من منصبه، بعد أشهر من التوتر مع وزير الحرب بيت هيغسيث، بحسب ما أكده البيت الأبيض لوكالة «فرانس برس» أمس (الإثنين).

وكانت صحيفة «وول ستريت جورنال» أول من كشف نبأ الاستقالة، قبل أن تتناقلها وسائل إعلام أمريكية أخرى.

وفي رده على استفسارات بشأن التقارير، لم ينفِ البيت الأبيض المعلومات، وقال في بيان إن «الوزير دريسكول أثبت كفاءة عالية في تعزيز برنامج الرئيس دونالد ترمب، وأظهر قيادة متميزة خلال عمليات عسكرية تاريخية».

وأضاف أن «الجيش الأمريكي أقوى من أي وقت مضى بفضل عمله جنباً إلى جنب مع القائد العام ووزير الحرب».

وشارك دريسكول بشكل خاص في المفاوضات المتعلقة بالحرب في أوكرانيا.