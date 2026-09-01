تلقى النجم المصري محمد صلاح هزيمة جديدة مع فريقه طرابزون سبور أمام أميد سبورتيف بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أُقيمت أمس (الإثنين) على ملعب «سيرانتيبي»، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري التركي.

هدف صلاح لا يكفي

ودخل طرابزون مباراة اليوم بحثاً عن انتصار يُضمد جراحه بعد وداع بطولة الدوري الأوروبي على يد فيرينتسفاروشي المجري، الأسبوع الماضي، من الدور التمهيدي، لكنه خسر مُجدداً رغم تسجيل محمد صلاح.

سجل محمد صلاح الهدف الأول لطرابزون والثالث له هذا الموسم في الدقيقة 11، بعدما انفرد بحارس مرمى أميد سبورتيف من الجبهة اليمنى وسدد كرة قوية في الشباك.

وقلب أميد سبورتيف الطاولة على طرابزون بهدفين من توقيع ييرا سور غيفت أوربان في الدقيقتين 45+5 و90.

ترتيب الفريقين

بهذه النتيجة، رفع أميد سبورتيف رصيده إلى ست نقاط في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري التركي، بينما تجمد رصيد طرابزون عند أربع نقاط في المركز الـ11.