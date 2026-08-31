‎فنّدت القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم» مزاعم الحرس الثوري الإيراني بشأن الضربات التي نفذتها القوات الأمريكية ضد عناصر تابعة له كانت تزرع ألغاماً في مضيق هرمز، مؤكدة أن العملية جاءت لإزالة تهديد مباشر للسفن المدنية وحركة التجارة العالمية.

‎مزاعم إيرانية.. ورد أمريكي

‎وكان الحرس الثوري زعم في بيان أن الضربات الأمريكية التي استهدفت قواته أثناء زرع الألغام في مضيق هرمز تمثل «عملاً عدوانياً»، وهو ما رفضته القيادة المركزية الأمريكية، ووصفت الادعاء بأنه «عار تماماً عن الصحة».

‎وأكدت «سنتكوم» أن القوات الأمريكية اتخذت إجراءً «محدوداً ودقيقاً» ضد عناصر تابعة للحرس الثوري كانت تعمل على زرع الألغام، بما يشكل تهديداً وشيكاً للملاحة في أحد أهم الممرات البحرية في العالم.

‎«تهديد وشيك» في هرمز

‎وشددت القيادة الأمريكية على أن إيران، من خلال زرع الألغام، هي من تسببت في خلق التهديد الذي استدعى التحرك، مشيرة إلى أن العملية استهدفت إزالة الخطر ومنع تعريض السفن والملاحة البحرية للخطر.

‎حماية السفن والتجارة العالمية

‎وأوضحت «سنتكوم» أن الجيش الأمريكي أزال التهديد بهدف حماية البحارة المدنيين، وضمان استمرار حركة الشحن التجاري وحرية تدفق التجارة العالمية عبر مضيق هرمز، الذي يمثل ممراً إستراتيجياً لحركة الطاقة والتجارة الدولية.