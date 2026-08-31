أجرت هونغ كونغ أول رحلة تجريبية لطائرة أجرة جوية كهربائية ذاتية القيادة، في إطار مساعيها لاستكشاف إمكانات النقل الجوي داخل المدن، وتوفير وسيلة نقل حديثة تسهم في الحد من الازدحام المروري.

وذكرت قناة «ناوكا تي في» الروسية، أمس (الأحد)، نقلاً عن شركة «إيهانغ» الصينية المتخصصة في تصنيع الطائرات المسيّرة، أن الطائرة من طراز «EH216-S» أقلعت من منطقة بوك فو لام، بالتعاون مع شركة النقل العام المحلية «كوون تشونغ» ومركز «سايبربورت» للتكنولوجيا.

وأشارت الشركة إلى أن «كوون تشونغ» تعتزم شراء 30 طائرة لاستخدامها في نقل الركاب والبضائع في هونغ كونغ.

وتتميز الطائرة بقدرتها على الإقلاع والهبوط عمودياً، كما أنها مزودة بهيكل خفيف ومتين مصنوع من ألياف الكربون، وتصل سرعتها القصوى إلى نحو 130 كيلومتراً في الساعة.

وتعمل الطائرة من دون طيار على متنها، إذ تعتمد على نظام ملاحة ذكي لتحديد مسارات الرحلات، في حين تتولى مراكز تحكم أرضية متابعة عمليات الطيران ومراقبتها، بما يعزز مستويات السلامة.

وتعتزم سلطات هونغ كونغ استكمال الإطار التنظيمي والتشريعي لتطوير النقل الجوي داخل المدن بحلول 2027، فيما تتواصل الرحلات التجريبية لجمع البيانات وتقييم أداء الطائرات، تمهيداً للتوسع في استخدام خدمات الأجرة الجوية.