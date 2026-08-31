يسهم الاهتمام بالأنف في الحفاظ على راحة الممرات التنفسية. ومن أبرز العادات:
تجنب شرب الدخان
الحد من التعرض للغبار
الحفاظ على رطوبة الهواء
تجنب العبث داخل الأنف
يسهم الاهتمام بالأنف في الحفاظ على راحة الممرات التنفسية. ومن أبرز العادات:
تجنب شرب الدخان
الحد من التعرض للغبار
الحفاظ على رطوبة الهواء
تجنب العبث داخل الأنف
Attention to the nose contributes to maintaining the comfort of the respiratory passages. Some of the most notable habits include:
Avoid smoking
Minimize exposure to dust
Maintain air humidity
Avoid poking inside the nose