يسهم الاهتمام بالأنف في الحفاظ على راحة الممرات التنفسية. ومن أبرز العادات:

تجنب شرب الدخان

الحد من التعرض للغبار

الحفاظ على رطوبة الهواء

تجنب العبث داخل الأنف