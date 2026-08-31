أظهرت دراسة علمية حديثة أن البدء المبكر في تناول أدوية خفض الكوليسترول قد يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بالخرف لدى مرضى السكري من النوع الثاني بنسبة تصل إلى 15%.

ونشرت مجلة «The Lancet Regional Health – Europe» العلمية، أمس (الأحد)، نتائج الدراسة التي أجراها باحثون في مستشفى جامعة كوبنهاغن، وشملت بيانات 132585 شخصاً مصاباً بداء السكري من النوع الثاني، جرت متابعتهم بين 2006 و2021.

ووجد الباحثون أن الأشخاص الذين بدأوا العلاج بخافضات الكوليسترول مبكراً انخفض لديهم خطر الإصابة بالخرف بنسبة 15% خلال 10 سنوات، مقارنة بـ10% لدى من بدأوا العلاج في وقت لاحق.

وخلال فترة الدراسة، أصيب 2.7% من المشاركين بالخرف، فيما جاءت النتائج متشابهة بين الرجال والنساء.

وأشارت الدراسة إلى أن خفض مستويات الكوليسترول والمحافظة على صحة الأوعية الدموية قد يكونان من العوامل المرتبطة بانخفاض خطر الإصابة بالخرف، خصوصاً لدى مرضى السكري من النوع الثاني.

ولفت الباحثون إلى أن الدراسة رصدية، ما يعني أن نتائجها تظهر وجود ارتباط بين استخدام خافضات الكوليسترول وانخفاض خطر الخرف، لكنها لا تثبت أن هذه الأدوية كانت السبب المباشر في تراجع الخطر.