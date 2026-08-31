ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 2% في التعاملات المبكرة اليوم (الإثنين)، عقب غارات شنها الجيش الأمريكي أمس (الأحد) على منصتَي إطلاق صواريخ إيرانيتين في جزيرة لارك بمضيق هرمز.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 2.22 دولار، أو ما يعادل 2.52%، لتصل إلى 90.32 دولار للبرميل، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.01 دولار، بنسبة 2.41%، مسجلاً 85.41 دولار للبرميل.

وكان مسؤول أمريكي قد أعلن أن قوات بلاده قصفت، الأحد، منصتَي إطلاق صواريخ في جزيرة لارك الإيرانية.

وقال المسؤول: «أؤكد أن القوات الأمريكية قصفت منصتَي إطلاق صواريخ في جزيرة لارك. تم رصد قوات من الحرس الثوري الإيراني وهي تستعد لإطلاق صواريخ محملة بألغام بحرية في مضيق هرمز».

وتعد هذه أول غارة أمريكية على إيران يُعلن عنها منذ أواخر يوليو الماضي.