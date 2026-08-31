اشتد إعصار «كارينا» سريعاً إلى الفئة الثالثة في المحيط الهادئ، مع بلوغ سرعة رياحه القصوى نحو 125 ميلاً في الساعة، ما يعادل 205 كيلومترات في الساعة.

وأوضح المركز الوطني للأعاصير أن «كارينا» اكتسب قوة الإعصار يوم أمس (الأحد) قبل أن يشتد خلال ساعات إلى الفئة الثالثة، ويواصل تحركه بعيداً عن المناطق الساحلية دون أن يشكل تهديداً مباشراً لليابسة.

ويقع الإعصار حالياً على بُعد نحو 960 ميلاً، ما يعادل 1545 كيلومتراً، جنوب غرب شبه جزيرة باخا كاليفورنيا المكسيكية.

ورغم التوقعات ببقاء «كارينا» بعيداً عن اليابسة، حذّر خبراء الأرصاد من احتمال تسببه في أمواج خطرة على طول الساحل الجنوبي الغربي للمكسيك وشبه جزيرة باخا كاليفورنيا.