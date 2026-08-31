أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية «الكرملين» دميتري بيسكوف أن موسكو لا تزال منفتحة على إجراء مفاوضات بين الوفدين الروسي والأوكراني في تركيا، لكن المتطلبات الأساسية لتحقيق ذلك غير متوفرة حتى الآن.

وقال بيسكوف في تصريح صحفي: «ما زلنا منفتحين على مثل هذه المفاوضات».

من جهة أخرى، أشار بيسكوف إلى أن عقد قمة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيريه الأمريكي دونالد ترمب والأوكراني فولوديمير زيلينسكي ممكن فقط لتثبيت الاتفاقات التي تم التوصل إليها.

وقال بيسكوف: «لقد طُرح عقد قمة الرؤساء بوتين وترمب وزيلينسكي منذ فترة طويلة.. مثل هذا اللقاء ممكن فقط لتثبيت الاتفاقات».

تأتي تصريحات بيسكوف عقب تقارير إعلامية أفادت بأن مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية جون راتكليف طرح، خلال زيارة غير معلنة إلى موسكو في 25 أغسطس الجاري، فكرة عقد قمة ثلاثية تجمع الرؤساء بوتين وترمب وزيلينسكي، في محاولة لإحياء الجهود الدبلوماسية المتعثرة لإنهاء الحرب."