حقق أرسنال فوزاً صعباً على مُضيفه أستون فيلا بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما أمس (الإثنين)، على ملعب «فيلا بارك»، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإنجليزي «بريميرليغ».

ساكا يُسجل هدف الفوز

جاء هدف أرسنال والمباراة الوحيد في الدقيقة 59، بعد تمريرة أرضية من ريكاردو كالافيوري داخل منطقة الجزاء حولها بوكايو ساكا إلى الشباك، مُستغلاً ارتباك دفاع أستون فيلا.

انطلاقة مثالية لأرسنال

وكان أرسنال بقيادة مدربه الإسباني ميكيل أرتيتا، قد استهل رحلة الدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي بفوز سهل على كوفنتري سيتي بثلاثية نظيفة، ليُحقق «المدفعجية» العلامة الكاملة في أول مباراتين.

ترتيب الفريقين

بهذه النتيجة، تقدم أرسنال إلى وصافة ترتيب البريميرليغ برصيد 6 نقاط، متأخراً بفارق الأهداف المُسجلة عن مانشستر سيتي متصدر الجدول، بينما يتذيل أستون فيلا الترتيب دون رصيد.