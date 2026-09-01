حقق برشلونة فوزاً عريضاً على ضيفه رايو فايكانو بخمسة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما أمس (الإثنين)، على ملعب «كامب نو»، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الإسباني «لا ليغا».

الظهور الأول لحمزة عبدالكريم

وشهدت المباراة الظهور الأول للمهاجم المصري حمزة عبدالكريم مع الفريق الأول لنادي برشلونة، إذ حل بديلاً في الدقيقة 85 على حساب النجم البرازيلي رافينيا.

تألق رافينيا ويامال

جاءت أهداف برشلونة بتوقيع رافينيا (هدفين) في الدقيقتين 19 و71، ولامين يامال (هدفين) في الدقيقتين 21 و90، بينما أحرز لاعب رايو فايكانو فلوريان ليجون هدفاً بالخطأ في مرماه في الدقيقة 51.

في المقابل، جاءت ثنائية رايو فايكانو عن طريق سيرجيو كاميلو في الدقيقتين 12 و59.

ترتيب الفريقين

بهذه النتيجة، رفع برشلونة رصيده إلى 9 نقاط في صدارة ترتيب الليغا، متفوقاً بفارق الأهداف على غريمه التقليدي ريال مدريد الذي تراجع إلى المركز الثاني، بينما يوجد رايو فايكانو في المركز الـ18 دون أي فوز بعد ثلاث مباريات.