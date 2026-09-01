يستعد الفنان عبدالمجيد عبدالله للعودة إلى جمهوره بألبوم غنائي جديد يحمل اسم «عبدالمجيد 2026»، وسط حملة ترويجية أُطلقت بدءاً من «البوستر» وصولاً إلى «البرومو» الدعائي، دون الإعلان عن الموعد النهائي للطرح.

«آسف».. أولى أغنيات الألبوم

وأثار «البرومو» حالة من الترقب، بعدما اختُتم بمقطع يحمل اسم «آسف»، وهي الأغنية التي من المنتظر أن تكون أولى مفاجآت ألبومه الجديد، والأغنية من كلمات معتزة، وألحان عزوف، والتوزيع الموسيقي لعمر الصباغ.

مطلع عاطفي يشعل فضول الجمهور

ومن المقرر أن يبدأ طرح الألبوم بأغنية «آسف»، التي جاء في مطلعها: «آسف على الإزعاج يا نور عيني، من عقب فرحك بي تضايق وتغتم»، على أن يُكشف تباعاً عن مزيد من تفاصيل الألبوم وموعد طرحه الرسمي.

أحدث إصدارات عبدالمجيد

واصل عبدالمجيد عبدالله نشاطه الغنائي خلال يونيو 2026، بطرح أغنية «كنت ماعرفك» عبر قناته الرسمية على «يوتيوب» ومختلف المنصات الرقمية، ولقيت الأغنية تفاعلاً كبيراً من جمهوره.

وجاء العمل من كلمات سالم الكثيري، وألحان أحمد الهرمي، بينما تولى زيد نديم مهمة التوزيع الموسيقي، وشارك في هندسة الصوت عادل عمر وعصام بحري وخالد شاكر.