نفت الفنانة المصرية بدرية طلبة ما تردد خلال الساعات الماضية بشأن وفاتها، مؤكدة أنها تتمتع بصحة جيدة، وأن شائعة الوفاة جاءت نتيجة تداول خبر وفاة عمتها التي رحلت قبل أيام.

«أنا بخير وأواصل عملي»

وظهرت بدرية طلبة في بث مباشر عبر حسابها الرسمي على «فيسبوك»، لطمأنة جمهورها وأسرتها، وقالت إنها بخير وتواصل عملها الفني بشكل طبيعي، كما تشارك في عروض مسرحية.

وأعربت عن حزنها لوفاة عمتها، التي وصفتها بأنها من كبار العائلة والمقربين منها، موجهة الشكر لكل من حرص على تقديم واجب العزاء أو تواصل معها للاطمئنان على صحتها.

وأوضحت أن شائعة وفاتها تسببت في حالة من القلق والخوف بين أبنائها وأحفادها وأصدقائها، ما دفعها إلى الخروج للرد على ما تم تداوله وحسم الجدل.

إجراءات قانونية

وكشفت الفنانة عن اتخاذ إجراءات قانونية ضد مروّج شائعة وفاتها، موضحة أنها طالبته بحذف المنشور، إلا أنه لم يستجب لطلبها.

وانتقدت استمرار تداول الخبر، معتبرة أن الهدف منه تحقيق المشاهدات والتفاعل، مؤكدة أنها لن تتهاون مع مروجي الأخبار الكاذبة.

وشددت بدرية طلبة على أن السعي وراء «الترند» لا يبرر التلاعب بمشاعر الناس، موجهة الشكر لكل من سارع إلى الاطمئنان عليها، ومؤكدة أن ظهورها جاء لوضع حد لشائعة وفاتها.