طرح الفنان أحمد التغلبي أحدث أعماله الغنائية «اعتوبة»، التي تتناول التعلق بالشخص الخطأ وصعوبة التحرر من المشاعر بعد إدراك أن العلاقة لم تكن في مكانها الصحيح.

وجاءت الأغنية من كلمات وألحان وغناء التغلبي، فيما تولى جهاد عبدالله التوزيع الموسيقي والميكس والماستر، وشارك محمد مغربي في الجيتارات.

وأوضح التغلبي، أن «اعتوبة» كُتبت بمشاعر كاملة، وتعكس حالة التمسك بعلاقة لم تعد تمنح الإنسان السعادة، وصولاً إلى لحظة الإدراك التي تتغير معها نظرته إلى الشخص والعلاقة.

وتأتي الأغنية ضمن مشروع فني جديد، يعتزم التغلبي من خلاله تكثيف حضوره خلال العام الحالي، بطرح أغنية جديدة كل شهر، معظمها من كلماته وألحانه، إلى جانب إنتاج عدد من الأعمال بطريقة الفيديو كليب.

وكشف، أن عمله القادم سيكون إحدى أغنيتَي «لسا بتشتاق» أو «هالمسا».

ويمتلك التغلبي سبعة أعمال منشورة عبر «يوتيوب»، كما سبق أن شارك في حفلات «شتاء طنطورة» و«سيتي ووك»، وكتب ولحن أغنية «اسمك عالي» التي قدمتها دانيا الصبان بمناسبة اليوم الوطني.