أعلنت وزارة الطاقة الأمريكية أمس (الإثنين) تراجع مخزونات النفط الخام في الاحتياطي الإستراتيجي للولايات المتحدة بنحو 3.1 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، لتصل إلى 286.6 مليون برميل، مسجلة أدنى مستوى لها منذ نوفمبر 1982.

وذكرت وكالة «رويترز» أن الانخفاض يأتي ضمن تحرك أمريكي يتضمن سحب 172 مليون برميل من المخزونات.

يأتي ذلك في وقت تهدد موجة تصعيد جديدة بين الولايات المتحدة وإيران بإعادة التوتر إلى مضيق هرمز، عقب تبادل واشنطن وطهران الضربات للمرة الأولى منذ أسابيع، في تطور يضع حركة الملاحة وإمدادات الطاقة أمام مخاطر متجددة، بالتزامن مع استمرار الضغوط الاقتصادية الأمريكية على إيران.