أعلنت مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار عن مشاركة نخبة من القادة العالميين في مجالات التمويل والاستثمار والتكنولوجيا والأعمال، متحدثين في النسخة العاشرة من مؤتمرها السنوي (FII10)، الذي يعقد تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في الفترة من 15 إلى 18 جمادى الأولى 1448هـ الموافق 26 إلى 29 أكتوبر 2026م، بمركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات في الرياض، تحت شعار «قوة الإرث».



منصة عالمية فريدة



وقالت الرئيس التنفيذي لمؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار الأميرة الدكتورة مها بنت مشاري بن عبدالعزيز: «إن المؤسسة تحولت على مدى العقد الماضي إلى منصة عالمية فريدة يلتقي فيها رأس المال بالأفكار، وتتقاطع فيها القيادات مع الفرص، ليتحول الحوار إلى أثر ملموس».



ولفتت إلى أن النسخة العاشرة تجسد نقطة انطلاق حقيقية؛ لتحديد معالم الإرث الذي نطمح لبنائه في المرحلة القادمة؛ إذ تتجلى مهمتنا بوضوح، عبر حشد الشخصيات الأكثر تأثيراً في صياغة الأسواق والتقنيات والإعلام والمجتمعات، في تحويل الاستثمار إلى أثر ممتد يخدم الإنسانية.



وكشفت الأميرة الدكتورة مها أن المؤتمر يشارك فيه نخبة دولية استثنائية من الشخصيات القيادية في قطاعات المصارف والمؤسسات المالية، والاستثمار العالمي وإدارة الأصول، والبنية التحتية، والطاقة، والتكنولوجيا؛ يتقدمهم محافظ صندوق الاستثمارات العامة، ورئيس مجلس إدارة أرامكو السعودية، ورئيس مجلس أمناء مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار الأستاذ ياسر بن عثمان الرميان.



قادة مؤسسات مصرفية عالمية



وتضم قائمة المتحدثين المؤكدين كذلك قادة أعتى المؤسسات المصرفية والمالية عالميًا، وهم: رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ «جي بي مورغان تشيس» جيمي ديمون، ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ «بلاك روك» لورانس فينك، والمؤسس المشارك ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «بلاكستون» ستيفن شوارزمان، ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ «غولدمان ساكس» ديفيد سولومون، والرئيس التنفيذي لـ «إتش إس بي سي» جورج الحديري، والرئيس التنفيذي لمجموعة «ستاندرد تشارترد» بيل وينترز، والرئيس التنفيذي لمجموعة «باركليز» سي إس فينكاتاكريشنان، ورئيس مجلس إدارة مجموعة «سوميتومو ميتسوي المالية» ماكوتو تاكاشيما، والرئيس التنفيذي لبنك «إم يو إف جي» ماساكازو أوساوا، ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ «ستيت ستريت» رون أوهانلي، والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي للبورصة الوطنية الهندية أشيشكومار تشوهان، ورئيسة مجلس إدارة مجموعة العليان والبنك السعودي الأول لبنى العليان.



وينضم إلى هذه النخبة قادة إستراتيجيون في إدارة الأصول والاستثمارات، ومنهم: المؤسس وعضو مجلس إدارة «بريدج ووتر» ومؤسس مكتب عائلة داليو راي داليو، والمؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لـ «أبولو غلوبال مانجمنت» مارك روان، والمؤسس والرئيس التنفيذي لـ «فيستا إكويتي بارتنرز» روبرت سميث، والرئيس التنفيذي المشارك لـ «كي كي أر» سكوت ناتال، والرئيس التنفيذي لصناديق «سوفت بانك فيجن» أليكس كلافل، والرئيس التنفيذي لـ «فرانكلين تمبلتون» جيني جونسون، وغيرهم من رؤساء مجالس إدارات ورؤساء تنفيذيين لمؤسسات عالمية.