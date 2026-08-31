تواجه كوريا الجنوبية مفارقة اقتصادية؛ إذ تدعم طفرة الذكاء الاصطناعي صادراتها واستثماراتها، بينما يهدد تسارع الشيخوخة وضعف الاستهلاك بتقليص أثر هذه المكاسب، وفق تحليل أجراه بنك «جولدمان ساكس».

وتستفيد كوريا من ارتفاع الطلب على رقائق الذاكرة عن طريق «سامسونج إلكترونكس» و«إس كيه هاينكس» باعتبارهما أكبر شركتين لتصنيع رقائق الذاكرة عالميًا، وهو ما دفع مؤشر كوسبي إلى الارتفاع بنحو 60% منذ بداية العام.

ورغم قفزة الصادرات واستثمارات المصانع، لا تزال مبيعات التجزئة قريبة من مستويات 2019، ويصف «جولدمان ساكس» ذلك بدورة تعافٍ على شكل حرف «K»، حيث تزدهر ميزانيات الشركات بينما يظل الاستهلاك الخاص ضعيفًا، حسبما نقلت «فورتشن».

وتعد كوريا من بين الدول صاحبة أدنى معدلات الخصوبة في العالم، بمعدل 0.8 مولود لكل امرأة العام الماضي، مقابل 2.1 المطلوب للحفاظ على استقرار السكان نسبيًا، كما تجاوزت نسبة السكان الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا فأكثر نحو 20%.