ارتفعت واردات اليابان من النفط الخام بنسبة 17% على أساس سنوي خلال شهر يوليو، بدعم الشحنات القادمة من الولايات المتحدة، ما عوض انخفاض الإمدادات من الشرق الأوسط.



وأظهرت بيانات رسمية صدرت اليوم (الإثنين)، أن واردات اليابان ارتفعت إلى 2.38 مليون برميل يوميًا خلال يوليو، مسجلة ثاني زيادة شهرية متتالية رغم الاضطرابات المرتبطة بالحرب الأمريكية ضد إيران.



وتراجعت واردات طوكيو من الشرق الأوسط بنسبة 21.4% خلال يوليو، فيما قفزت وارداتها من الخام الأمريكي بنحو 5 أضعاف مستوياتها في العام الماضي، لتصل إلى 879.8 ألف برميل يوميًا.