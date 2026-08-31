تشارك الشركة السعودية للتحكم التقني والأمني الشامل (تحكم) راعياً استراتيجياً للذكاء الاصطناعي في النسخة الخامسة من مؤتمر ليب 2026، تحت شعار «الذكاء الحضري لحياة أفضل»، والمقام في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات شمال مدينة الرياض، خلال الفترة من 31 أغسطس إلى 3 سبتمبر 2026.

وتجسّد مشاركة «تحكم» رؤيتها للذكاء الحضري من خلال تجربة متكاملة تبدأ بممر ملهم يأخذ الزوار في رحلة تعريفية بمفهوم الذكاء الحضري، وكيفية توظيف التقنيات المتقدمة وذكاء البيانات والقدرات البشرية لفهم احتياجات الإنسان، وترجمتها إلى قرارات ذكية تُحدث أثراً مستداماً في المدن. كما تستعرض «تحكم» ضمن جناحها منظومة متكاملة من المنصات والحلول التي تغطي مجالات التنقلات الحضرية، والمجتمعات الحضرية، والأمانات الحضرية، بما يعكس تكامل منظومة الذكاء الحضري في دعم إدارة المدن لتحقيق الأثر والارتقاء بجودة الحياة.

وتستعرض «تحكم» أيضاً أحدث ابتكاراتها في الذكاء الاصطناعي وبراءات الاختراع التي تعكس قدراتها في البحث والتطوير، إلى جانب مجموعة من منتجاتها المتقدمة، من أبرزها Urban Agent، الذي يتميّز بقدرته على فهم اللغة العربية بدقة عالية وتحليل استفسارات المستخدمين وتقديم ردود مخصصة، إضافة إلى تقنية Urban Reality التي تتيح محاكاة سيناريوهات واقعية لإدارة الحشود والطوارئ، بما يعزز دعم اتخاذ القرار والتدريب على الاستجابة بكفاءة.

وتسعى «تحكم» من خلال مشاركتها إلى إبراز دور الذكاء الحضري كركيزة أساسية لتطوير المدن، عبر منظومة تعزز التكامل بين التقنية والبيانات والإنسان لتحقيق الأثر، مؤكدةً التزامها بالابتكار وتطوير تقنيات وطنية تُسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، وتمكين مدن أكثر استدامة وجودة للحياة.