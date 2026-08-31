سجل القطاع الرقمي في الصين إيرادات بلغت 20.71 تريليون يوان، ما يعادل نحو 3.08 تريليونات دولار أمريكي، خلال النصف الأول من العام الجاري، بارتفاع قدره 13.6% على أساس سنوي، وفق بيانات وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية.

وذكرت وكالة «شينخوا»، اليوم (الإثنين)، أن أرباح القطاع وصلت إلى 1.79 تريليون يوان، مسجلة نمواً بنسبة 19.3%، مدفوعة بزيادة الطلب المحلي على منتجات الذكاء الاصطناعي والتوسع السريع في الصادرات.

وأظهرت البيانات ارتفاع القيمة المضافة لصناعة الإلكترونيات بنسبة 14.8%، فيما حققت الشركات الكبرى العاملة في صناعة المعلومات الإلكترونية إيرادات بلغت 12.15 تريليون يوان، بزيادة 17.8%، بينما ارتفعت أرباحها إلى 703.6 مليارات يوان، بنمو 66% على أساس سنوي.

كما زادت إيرادات صناعة البرمجيات وخدمات تكنولوجيا المعلومات بنسبة 9.5%، فيما نمت إيرادات شركات الإنترنت الكبرى بنسبة 10.1%، وارتفع إجمالي أرباحها بنسبة 16.6%.

وأنشأت الصين حتى الآن 16 مجمعاً وطنياً للصناعات التحويلية المتقدمة في مختلف أنحاء البلاد، ضمن توجهها لتسريع التحول الرقمي وتطوير الصناعات ذات القيمة المضافة العالية.