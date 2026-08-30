أعلن البنك المركزي السعودي (ساما) عن ارتفاع عدد شركات التمويل المرخصة في السعودية إلى 78 شركة، بعد منحه ترخيصاً جديداً والإعلان عنه أمس لإحدى شركات الدفع الآجل.



وأوضح البنك المركزي أن القرار يأتي في إطار جهوده لدعم قطاع التمويل، وتمكينه من رفع فاعلية التعاملات المالية ومرونتها، وتشجيع الابتكار في الخدمات المالية المقدمة.



وأشار (ساما) إلى أن الترخيص يهدف إلى تعزيز مستوى الشمول المالي في السعودية، وتوسيع وصول الخدمات المالية إلى مختلف شرائح المجتمع.



وأكد البنك المركزي أهمية التعامل مع المؤسسات المالية المرخصة أو المصرح لها من قِبَله، داعياً إلى التحقق من الجهات المرخصة عبر موقع البنك المركزي السعودي.