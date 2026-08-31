تراجعت أسعار الذهب اليوم (الإثنين) إلى أدنى مستوى لها في نحو أسبوعين، بعد إشارة رئيس البنك المركزي الأمريكي كيفن وورش إلى أن رفع أسعار الفائدة قد يكون ضرورياً لتخفيف ضغوط الأسعار.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.8% إلى 4417.04 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 04:06 بتوقيت غرينتش، مسجلاً أدنى مستوى له منذ 19 أغسطس، فيما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 1.4% إلى 4466.80 دولاراً.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.4% إلى 66.10 دولاراً، وتراجع البلاتين بنسبة 1.3% إلى 1797.03 دولاراً، فيما هبط البلاديوم بنسبة 2.5% إلى 1386.96 دولاراً.