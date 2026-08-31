يترقّب عشاق الكرة السعودية لحظات الكلاسيكو المرتقب الذي يجمع الهلال والأهلي، غدا (الثلاثاء) ، والذي سيقام على ملعب المملكة أرينا بالرياض، ضمن منافسات الجولة الثالثة (المؤجلة) من دوري روشن السعودي للمحترفين. هذا اللقاء يحمل طابعاً خاصاً جداً، فهو أول مواجهة تجمع بين نجمي إنجلترا الكبيرين: أولي واتكينز (الهلال) وإيفان توني (الأهلي)، في صراع يُوصف بـ«مباراة القناصين الإنجليزي» في قمة الكرة السعودية.



وكان الهداف والنجم الإنجليزي أولي واتكينز قد وصل إلى الرياض مساء (الجمعة) الماضي، قادماً من أستون فيلا مقابل 58.4 مليون يورو + 2 مليون، كأقوى صفقات الصيف وأكثرها إثارة. ويُتوقع أن يظهر لأول مرة بقميص الهلال في الكلاسيكو، والمدرب سيموني إنزاغي يدرس ضمه للتشكيلة الأساسية أو الاحتياطية، إذ وضع له برنامجاً بدنياً خاصاً لتسريع التأقلم مع الفريق والمشاركة في هذا اللقاء.



ويمتاز اللاعب بأنه هدّاف قوي، سريع، ويجيد اللعب كرأس حربة صريح، إضافة إلى اللعب بالأجنحة، ويرغب واتكينز أن يُكمل مسيرة التألق التي بدأها مع أستون فيلا، وأن يكون هدافاً حقيقياً لقيادة هجوم الزعيم.



في المقابل، يُشكل إيفان توني (مهاجم الأهلي) التهديد الأكبر لدفاعات الهلال، والذي يعد أقوى المهاجمين في الدوري، ويمتاز بالقوة البدنية والتسديد القوي بكلتا القدمين، ويرغب توني بكسر صمود دفاع الهلال، وتقديم أداء يؤكد أنه «القناص الأول» في الدوري.



يُذكر أنه لأول مرة في تاريخ الكرة السعودية، يلتقي في الكلاسيكو مهاجمان دوليان من إنجلترا، كلاهما يُعدّ من أبرز رؤوس الحربة في الدوري الإنجليزي، والمباراة ليست مجرد ثلاث نقاط، بل كلاسيكو سعودي يفتح أبوابه لاستقبال «المواجهة الإنجليزية» الكبرى بين واتكينز وتوني لخطف الأضواء والفوز بالنقاط الثلاث.



فهل ينجح واتكينز في تقديم مباراة مبهرة في أول ظهور له مع الزعيم؟ أم يواصل توني تفوقه التهديفي؟ الإجابة بين أقدام النجمين.