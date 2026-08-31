السواحة: نمو الاقتصاد الرقمي بأكثر من 75%.. ارتفع إلى 522 مليار ريال

انطلقت اليوم في الرياض أعمال النسخة الخامسة من مؤتمر ومعرض «ليب 2026»، تحت شعار «إلى عوالم جديدة»، بمشاركة أكثر من 200 ألف زائر، و1000 متحدث، و1800 شركة تقنية عالمية، و600 شركة ناشئة، إلى جانب أكثر من 1900 مستثمر وممثل لصناديق رأس المال الجريء.

حضور كبير من للفعاليات المصاحبة للمعرض

وشهدت جلسات الافتتاح حضور عدد من الوزراء والقيادات والخبراء العالميين في التقنية والذكاء الاصطناعي والرياضة، فيما تصدرت كلمة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحة مراسم الافتتاح، وأكد خلال المؤتمر نمو الاقتصاد الرقمي في السعودية بأكثر من 75% ليصل إلى 522 مليار ريال، ومشاركته في جلسات حوارية تناولت التحولات المتسارعة في عصر الذكاء الاصطناعي ومستقبل التقنية.

ويستمر المؤتمر حتى الثالث من سبتمبر، ويقدم برنامجًا يمتد عبر أكثر من 20 مسارًا، تشمل الذكاء الاصطناعي، والحوسبة المتقدمة، والبنية التحتية السحابية، والبيانات، والأمن السيبراني، والتقنية المالية والصحية، والمدن الذكية، والطاقة والمناخ، والفضاء، والألعاب، والتقنية الرياضية، والتجارة الرقمية.

وشهد يوم الافتتاح مشاركة وزيرة تقنية المعلومات والاتصالات الاتحادية في باكستان شازة فاطمة خواجة، التي ألقت كلمة رئيسية.

وفي أحد أبرز إعلانات اليوم الأول، أُعلن عن توسيع شراكة تقنية تستهدف إتاحة أدوات متقدمة في الذكاء الاصطناعي والتصميم الرقمي مجانًا لمدة 12 شهرًا لأكثر من 27 مليون مواطن ومقيم مؤهل ممن تبلغ أعمارهم 13 عامًا فأكثر، وذلك قبل نهاية عام 2026، في مبادرة تقدر قيمتها بأكثر من 4 مليارات دولار.



وتتضمن الشراكة تطوير نموذج لتوليد الصور بالذكاء الاصطناعي، بالتعاون بين الجهة التقنية وشركة «HUMAIN»، يكون مهيأً لفهم السياق الثقافي السعودي، بما يتيح إنشاء صور مستوحاة من الثقافة المحلية باستخدام الأوامر باللغة العربية، إلى جانب دعم الشركات الناشئة وتطوير المهارات الوطنية عبر برامج التدريب والأكاديمية الرقمية.



16 منصة و20 مسارًا

وتتوزع فعاليات «ليب 2026» على 16 منصة، من بينها المنصة الرئيسية ومنصة «DeepFest» المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، ومنصة المستثمرين والشركات الناشئة، ومنصة الإعلانات والاستثمارات، إلى جانب مناطق تفاعلية تستعرض الروبوتات والروبوتات البشرية وسيارات الأجرة ذاتية القيادة والطائرات المسيّرة وحلول التنقل الجوي.

وتضم قائمة المتحدثين عددًا من أبرز القيادات والخبراء العالميين في قطاع التقنية، بينهم الرئيس التنفيذي لـ«HUMAIN» طارق أمين، والرئيس التنفيذي لشركة «Cisco» تشاك روبنز، وعالم الفيزياء والكاتب والمستقبلي ميشيو كاكو، ورئيس رابطة الدوري الإسباني خافيير تيباس.

كما شهدت الفعاليات الرياضية المصاحبة مشاركة قائد مانشستر يونايتد والمنتخب الفرنسي سابقًا باتريس إيفرا، الذي تحدث عن العلاقة بين الرياضة والتقنية والاستثمار، ودور الابتكار في تطوير القطاع الرياضي.



مليون دولار للشركات الناشئة

وتتضمن النسخة الحالية منافسة «Rocket Fuel»، التي تجمع 100 شركة ناشئة متأهلة للتنافس على جوائز تبلغ قيمتها مليون دولار، دون التنازل عن حصص ملكية، بعد تلقي أكثر من 3000 طلب للمشاركة.

ويأتي انعقاد النسخة الخامسة بعدما تجاوزت قيمة الإطلاقات والاستثمارات المعلنة خلال النسخ الأربع السابقة في الرياض 44.2 مليار دولار، فيما امتد أثر المؤتمر خلال العام الحالي إلى خارج المملكة، عبر إطلاق «LEAP East» في هونغ كونغ، الذي استقطب أكثر من 25 ألف زائر و450 جهة عارضة و600 مستثمر.

ويواصل «ليب» ترسيخ حضوره كمنصة تقنية سعودية ذات امتداد دولي، تجمع قادة التقنية والمستثمرين والشركات الناشئة والمواهب، وتدفع بالتقنيات الناشئة، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي، من مرحلة الاستعراض إلى الشراكات والتطبيقات والفرص الاقتصادية.