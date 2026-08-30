رحلت ياسمين سيف الله أبو النجا، ابنة الفنانة المصرية نجلاء فتحي، إثر تعرضها لأزمة قلبية، وسط حالة من الحزن خيّمت على أسرتها والمقربين منها.

والدها يعلن خبر الوفاة

وأعلن الفنان المصري سيف أبو النجا، طليق نجلاء فتحي، وفاة ابنته عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك»، ناعياً إياها بكلمات مؤثرة.

وكتب: «توفيت إلى رحمة الله تعالى نور عيني ابنتي الغالية ياسمين سيف الله أبو النجا إثر أزمة قلبية».

تشييع الجثمان اليوم

وكشف سيف أبو النجا أن تشييع جثمان ابنته سيكون عقب صلاة العشاء اليوم (الأحد)، داعياً لها بالرحمة والمغفرة.

واختتم نعيه بالدعاء لابنته الراحلة، قائلاً: «اللهم اغفر لها وارحمها، وعافها، واعف عنها، وأكرم نزلها ووسع مدخلها»، سائلاً الله أن يتغمدها بواسع رحمته.

نجلاء فتحي بعيدة عن الأضواء

وكانت نجلاء فتحي قد ابتعدت عن الساحة الفنية خلال السنوات الماضية، مفضلة الابتعاد عن الأضواء، بعد مسيرة فنية حافلة قدمت خلالها عدداً كبيراً من الأفلام، وتعاونت مع نخبة من نجوم ومخرجي السينما المصرية.