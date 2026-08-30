رحل الفنان المصري محمد التاجي اليوم عن عمر ناهز 72 عاماً، بعد صراع طويل مع المرض، تاركاً خلفه مسيرة فنية امتدت لسنوات، قدّم خلالها عشرات الأعمال السينمائية والتلفزيونية والمسرحية، وبرز في أدوار متنوعة رسخت حضوره لدى الجمهور المصري والعربي.

تشييع الجثمان غداً

ومن المقرر أن تُشيّع أسرة الفنان الراحل جثمانه ظهر غدٍ (الاثنين) من مسجد الشرطة بمنطقة صلاح سالم في القاهرة، بحضور أفراد أسرته وزملائه ومحبيه، قبل مواراته الثرى.

مسيرة فنية ممتدة

ويُعد محمد التاجي من الفنانين الذين امتلكوا حضوراً لافتاً على الشاشة، ونجح في تقديم أدوار متنوعة بين الدراما والكوميديا والشخصيات الاجتماعية، وشارك في أعمال فنية حققت انتشاراً واسعاً.

ومن أبرز المسلسلات التي شارك فيها «البشاير»، و«ليالي الحلمية»، و«المال والبنون»، و«زيزينيا»، و«العصيان»، و«يتربى في عزو»، و«سلسال الدم»، و«لعبة نيوتن»، إلى جانب أعمال أخرى ترك خلالها بصمته الخاصة في الدراما المصرية.