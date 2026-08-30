خيّم الحزن على الوسط الفني المصري عقب وفاة ياسمين سيف أبو النجا، الابنة الوحيدة للفنانة نجلاء فتحي، إثر أزمة قلبية مفاجئة، فيما شُيّعت جنازتها اليوم بعد صلاة العشاء من أحد مساجد القاهرة، وسط حالة من الحزن بين أسرتها ومحبيها.

مواساة لنجلاء فتحي

وحرص عدد من نجوم الفن على تقديم واجب العزاء ومساندة نجلاء فتحي، معربين عن صدمتهم وحزنهم لرحيل ابنتها، ومتمنين لها الصبر والقوة في مواجهة هذا المصاب الأليم.

نادية الجندي تنعى ياسمين

كانت الفنانة نادية الجندي من أوائل الفنانات اللاتي حرصن على مواساة نجلاء فتحي، معربة عن بالغ حزنها عقب سماع خبر وفاة ابنتها الوحيدة.

ووجّهت نادية رسالة إلى نجلاء، دعت خلالها الله أن يمنحها الصبر والسلوان، وأن يتغمد ياسمين برحمته ويسكنها فسيح جناته، مؤكدة أن خبر رحيلها كان صادماً ومؤلماً.

نبيلة عبيد: حزن كبير

كما أعربت الفنانة نبيلة عبيد عن حزنها لرحيل ياسمين، وقدمت تعازيها إلى صديقتها نجلاء فتحي وأسرتها، مشيرة إلى أن الفقيدة تركت حزناً كبيراً في قلوب كل من عرفها وأحبها.

ودعت نبيلة عبيد للراحلة بالرحمة والمغفرة، متمنية أن يمنح الله والدتها وأسرتها ومحبيها الصبر والسلوان في هذا الظرف الأليم.

طليقها يودّعها برسالة مؤثرة

ونعى المخرج خضر محمد خضر، طليق ياسمين ووالد ابنتها، الراحلة عبر حسابه على «فيسبوك»، وكتب: «توفيت إلى رحمة الله أم ابنتي.. ياسمين سيف الله أبو النجا»، داعياً لها بالرحمة والمغفرة ونور القبر.

شهيرة تساند نجلاء

كما حرصت الفنانة شهيرة على تقديم واجب العزاء لنجلاء فتحي، مطالبة إياها بالتماسك أمام ألم فقدان ابنتها.

وكتبت عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي: «ربنا يصبرك يا نجلاء ويربط على قلبك وينزل السكينة على روحك ويعطيكِ القوة على الفراق الصعب»، كما قدمت تعازيها إلى أسرة الراحلة، داعية الله أن يرحم ياسمين برحمته الواسعة ويرزقها الجنة ونعيمها.