تغلّب القادسية على ضيفه الفيصلي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمعهما اليوم على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري السعودي للمحترفين «دوري روشن» للموسم الرياضي 2026 - 2027.



وسجل للقادسية ماتيو ريتيغي في الدقيقة الخامسة، ومحمد أبو الشامات في الدقيقة الـ30، فيما جاء الهدف الثالث عن طريق لاعب الفيصلي محمد الشنقيطي بالخطأ في مرماه عند الدقيقة الـ56، بينما سجل عبدالله سيك هدف الفيصلي في الدقيقة الـ12.



وبهذه النتيجة، رفع القادسية رصيده إلى 9 نقاط، فيما تجمد رصيد الفيصلي عند نقطة واحدة.