تلقى نجم الأهلي السابق رياض محرز عرضاً من نادي تشوروم التركي للانضمام إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

راتب مُغرٍ

وذكرت صحيفة «ليكيب» الفرنسية أنه بعد اهتمام عدة أندية بالجناح الأيمن الجزائري منذ انتهاء عقده مع الأهلي، تلقى رياض محرز، الذي يُجري مفاوضات مع نادي الوحدة القطري، عرضاً مالياً مغرياً من نادي تشوروم، الصاعد حديثاً إلى الدوري التركي الممتاز.

تشوروم يُنافس الوحدة

وأضاف التقرير أن رياض محرز في مفاوضات متقدمة مع نادي الوحدة القطري، لكن الأخير قد يخسر السباق أمام منافس غير متوقع، إذ يستهدف المسؤولون الأتراك إقناع بطل أفريقيا 2019، كما فعلوا أخيراً مع لاعب مارسيليا السابق جنكيز أوندر، الذي انضم إلى الفريق في صفقة انتقال حر.

محرز يتابع الشباب

وكان محرز قد أثار تكهنات حول إمكانية انضمامه إلى الشباب بعدما قام بمتابعة الحساب الرسمي للنادي عبر منصات التواصل الاجتماعي، وسط أنباء عن التفاوض للانضمام إلى «الليوث».

مسيرة مميزة مع الأهلي

يُذكر أن الأهلي فسخ تعاقده مع رياض محرز في يوليو الماضي، بعد ثلاثة مواسم قضاها الجناح الجزائري بقميص «الراقي»، حقق خلالها دوري أبطال آسيا للنخبة (مرتين)، وكأس السوبر السعودي.

وخلال مسيرته مع «الراقي»، شارك محرز في 122 مباراة بمختلف المسابقات، سجل خلالها 37 هدفاً وقدم 50 تمريرة حاسمة.