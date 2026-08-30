اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم (الأحد)، طهران بالسعي إلى استئناف برنامجها النووي وإنتاج قنابل ذرية.

وقال نتنياهو في مؤتمر صحفي: إيران لن تطور سلاحاً نووياً ما دمت موجوداً في منصب رئيس الوزراء، مشدداً على ضرورة إزالة الخطر الإيراني نهائياً وحسم مصير النظام. وأشار إلى أن النظام الإيراني أصبح أضعف بكثير مما كان عليه. وتزامنت تصريحات نتنياهو مع تهديدات إسرائيلية باستئناف ضرب إيران إذا توصلت الولايات المتحدة إلى اتفاق معها.

وقال وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين لصحيفة «يديعوت أحرونوت»: إسرائيل ستضرب إيران حتى إذا توصلت طهران إلى اتفاق مع الولايات المتحدة في حال ارتكبت ما وصفه بـ«خطأ» وحاولت استئناف برنامجها النووي أو برنامج الصواريخ البالستية، موضحاً أن العمل جارٍ، بالتنسيق مع رئيس الوزراء الإسرائيلي والولايات المتحدة، للدفع نحو إنشاء مسار يتجاوز مضيقَي هرمز وباب المندب معاً.

في غضون ذلك، قال مسؤول أمريكي لموقع «أكسيوس»، اليوم، إن القوات الأمريكية استهدفت منصتَي إطلاق إيرانيتين في جزيرة لارك، بعدما رصدت استعدادات لقوات الحرس الثوري لإطلاق صواريخ محملة بألغام بحرية إلى داخل مضيق هرمز.



في المقابل، ذكرت وكالة «فارس» أنه سُمع دوي انفجارات عنيفة قرب جزيرة لارك، فيما قالت وكالة «تسنيم» إن شخصين قُتلا جراء هجوم أمريكي على الجزيرة وأن الهجوم نفذ بمسيّرة.



وكانت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية قد ذكرت أن ناقلة نفط تعرضت لاستهداف بمقذوف مجهول أثناء عبورها إلى داخل مضيق هرمز، أمس (السبت)، مؤكدة في مذكرة استشارية، أن الواقعة حدثت على بُعد 12 ميلاً بحرياً شمالي مدينة خصب العمانية، لكن لم تُسجل خسائر بشرية أو تأثير بيئي.