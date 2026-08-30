خَيَّمَ الحزن على جمهور الفنان المصري محمد التاجي، عقب وفاته عن عمر ناهز 72 عاماً، بعد مسيرة فنية امتدت سنوات طويلة، قدّم خلالها عشرات الأعمال في السينما والدراما والمسرح، فيما كشفت نقابة المهن التمثيلية في مصر تفاصيل حالته الصحية خلال أيامه الأخيرة.

أزمات صحية متتالية

وأوضح نقيب المهن التمثيلية في مصر الفنان أشرف زكي، في تصريح خاص لـ«عكاظ»، أن محمد التاجي مر خلال الفترة الماضية بعدة أزمات صحية، من بينها آلام حادة في الفقرات القطنية أثرت في قدرته على الحركة.

وأضاف أن الفنان الراحل خضع للعلاج وتدخلات جراحية داخل المستشفى، قبل أن تتدهور حالته الصحية ويفارق الحياة.

منشور عن الموت

وبالتزامن مع إعلان وفاته، عاد إلى الواجهة منشور قديم لمحمد التاجي عبر حسابه في «فيسبوك»، تحدث خلاله عن الموت بكلمات أثارت تفاعل متابعيه.

وكتب التاجي في المنشور: «إذا مت لا تبكوا.. فقد كنت بالفعل ميتاً من الداخل.. أنا فقط أغمضت عيني».

وأعاد مستخدمون تداول المنشور بعد رحيله، وسط حالة من الحزن والتأثر بكلماته، فيما اعتبرها البعض لافتة في ظل وفاته بعد فترة من الأزمات الصحية.

حفيد عبدالوارث عسر

وينتمي محمد التاجي إلى أسرة فنية عريقة، فهو حفيد الفنان الراحل عبدالوارث عسر، أحد أبرز رموز الفن والتمثيل في مصر، وسار على خطى عائلته، مقدماً أدواراً متنوعة على مدار مسيرته الفنية.

رصيد فني متنوع

وترك محمد التاجي رصيداً فنياً متنوعاً في السينما والدراما والمسرح، وشارك في عدد كبير من الأعمال التي حققت حضوراً جماهيرياً، من بينها «ليالي الحلمية»، و«المال والبنون»، و«زيزينيا»، و«سلسال الدم»، و«لعبة نيوتن»، و«جودر»، و«العتاولة».

كما شارك في عدد من الأعمال السينمائية والمسرحية، بينها «المتزوجون» و«المطارد»، ليظل اسمه حاضراً في ذاكرة الجمهور المصري والعربي بأدواره المتنوعة على مدى عقود.