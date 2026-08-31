نجلاء فتحي في وداع ابنتها الوحيدة.. لحظات مؤثرة تخيم عليها الدموع

ودعت الفنانة المصرية نجلاء فتحي ابنتها الوحيدة ياسمين في أجواء من الحزن والأسى، حيث أُقيمت صلاة الجنازة عليها منذ قليل داخل مسجد عمر بن عبد العزيز، بالقرب من نادي هليوبوليس، بحضور أفراد الأسرة وعدد من المقربين ونجوم الفن.

صدمة وحزن في وداع الابنة

وسيطر التأثر الشديد على نجلاء فتحي خلال مراسم الوداع، إذ بدت غير قادرة على تجاوز صدمة رحيل ابنتها، وفي كلمات مقتضبة أثناء الجنازة حملت قدرًا كبيرًا من الألم، وصفت ابنتها الراحلة قائلة: «كانت زي الملاك».

حفيدتها ترافقها في الجنازة

وحرصت الفنانة على اصطحاب حفيدتها زين (ابنة الراحلة) خلال تشييع الجثمان، فيما أحاط بها أفراد العائلة والمقربون لمساندتها ومواساتها، بعدما تحولت مراسم الجنازة إلى مشهد إنساني مؤثر سيطر عليه الحزن بعد فقدانها ابنتها الوحيدة.



إلهام شاهين تساندها وحضور نجوم الفن

كما شاركت الفنانة المصرية إلهام شاهين في مراسم تشييع الجثمان، إذ حرصت على تقديم الدعم والمواساة لصديقتها نجلاء فتحي، والوقوف إلى جوارها في محنتها بعد رحيل ابنتها.

وشهدت مراسم الجنازة حضور عدد من نجوم الفن، من بينهم الفنان محمود قابيل والفنانة بسمة، إلى جانب المخرج محمد خضير، طليق الراحلة وآخرون.

سبب تغيير مواعيد الجنازة

وكانت أسرة الراحلة قد اضطرت إلى تعديل موعد تشييع جثمانها، بعدما كان مقررًا إقامته أمس، وذلك نتيجة تأخر الانتهاء من إجراءات وتصاريح الدفن، حيث رحلت عن عالمنا؛ إثر تعرضها لأزمة قلبية مفاجئة.