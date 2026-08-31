أنجزت أمانة منطقة عسير تنفيذ 3 كيلومترات من مشروع مسار الدراجات بطريق الأمير منصور بن مقرن بمدينة أبها ضمن مشروع يمتد بطول 8 كيلومترات، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز أنسنة الطرق والمواقع الحيوية وتهيئة بيئة حضرية داعمة لممارسة الأنشطة الرياضية بما يسهم في تحسين جودة الحياة.

ويأتي تنفيذ المشروع ضمن أعمال الأمانة لتطوير الطرق الحيوية والارتقاء بمكوناتها من خلال إضافة مسارات مخصصة للدراجات بما يواكب حاجات السكان والزوار ويعزز تنوع خيارات التنقل الرياضي والترفيهي ويرفع مستوى حضور المسارات الرياضية ضمن المشهد الحضري بمدينة أبها.

وراعت الأمانة في تنفيذ المسار استخدام طبقات وتجهيزات تتناسب مع طبيعة حركة الدراجات، إلى جانب تطبيق متطلبات ووسائل السلامة اللازمة على امتداد المسار بما يوفر بيئة آمنة وملائمة لمستخدميه، ويعزز جودة تجربتهم. ويعكس المشروع توجه الأمانة نحو استثمار مكونات الطرق والفراغات المحيطة بها في صناعة أماكن حضرية أكثر حيوية، وتوفير خيارات متنوعة لممارسة الأنشطة الرياضية بما يدعم مستهدفات تحسين جودة الحياة ويواكب تطلعات المنطقة نحو بيئة حضرية أكثر ملاءمة للسكان والزوار.