أظهرت دراسة علمية حديثة أن التحفيز الكهربائي منخفض التردد لمنطقة عميقة في الدماغ قد يسهم في تحسين بعض اضطرابات الكلام والبلع الناتجة عن إصابات الدماغ الرضية، في نتائج أولية قد تفتح المجال أمام تطوير أساليب جديدة لإعادة التأهيل العصبي.

استهداف «المهاد الحركي»

وذكرت كلية الطب في جامعة بيتسبرغ الأمريكية، في بيان نشرته في 24 أغسطس الماضي عبر موقعها الإلكتروني، أن الدراسة قادتها الباحثة إلفيرا بيرونديني بالتعاون مع باحثين من الجامعة، ونُشرت في مجلة «Nature Communications»، وركزت على تأثير التحفيز العميق للدماغ في منطقة «المهاد الحركي» المرتبطة بالقشرة الحركية والمسؤولة عن تنسيق عدد من الوظائف الحركية.

واختبر الباحثون التحفيز الكهربائي منخفض التردد، الذي راوحت شدته بين 50 و80 هرتز، لدى ثمانية مشاركين يتمتعون بمسارات عصبية سليمة للكلام والبلع، وأظهرت النتائج ارتفاع نشاط العضلات المسؤولة عن حركات الوجه والحلق دون تراجع في القدرة على الكلام.

تحسن في الكلام والبلع

وفي تجربة لإثبات المفهوم، طبق الفريق التقنية على مشارك يعاني إصابة دماغية رضية مزمنة تسببت في اضطراب شديد في النطق وصعوبة متوسطة في البلع، وأظهرت النتائج تحسناً في حركة عضلات الوجه وكفاءة البلع والتحكم في جوانب مختلفة من الكلام عند استخدام التحفيز منخفض التردد.

وسجلت اختبارات وضوح الكلمات لدى المشارك المصاب تحسناً بنسب 8% و20% و16% خلال ثلاث جلسات عند تشغيل التحفيز مقارنة بإيقافه. وأشار الباحثون إلى أن تغيراً بنسبة 7% يُعد تحسناً ذا أهمية سريرية، فيما يمثل التغير بنسبة 15% تحسناً سريرياً كبيراً.

الترددات المنخفضة أكثر فاعلية

وبيّن الباحثون أن تأثير التحفيز منخفض التردد يختلف عن التحفيز عالي التردد المستخدم عادة في بعض تطبيقات التحفيز العميق للدماغ، إذ أظهرت التجارب قدرة الترددات المنخفضة بصورة أكبر على تعزيز النشاط الحركي المرتبط بعضلات الوجه والحلق، في حين ارتبطت الترددات العالية في دراسات سابقة بتأثيرات سلبية على الكلام.

وأشار الفريق إلى أن التحفيز منخفض التردد قد يسهم في تعزيز المسارات العصبية المتبقية بين الدماغ والعضلات بعد الإصابة، بدلاً من إنشاء مسارات عصبية جديدة، ما قد يساعد على الاستفادة من الوظائف التي لم تتضرر بصورة كاملة.

نتائج أولية تحتاج إلى دراسات أوسع

وأكد الباحثون أن الدراسة لا تمثل تجربة سريرية علاجية، وأن عدد المشاركين المصابين بإصابات الدماغ كان محدوداً، ما يعني عدم إمكانية اعتبار النتائج دليلاً على فعالية العلاج بصورة عامة، مشددين على الحاجة إلى دراسات أكبر لتقييم سلامة التقنية وفاعليتها لدى أنواع مختلفة من إصابات الدماغ.

وتقدم النتائج دليلاً أولياً على إمكانية الاستفادة من التحفيز العميق منخفض التردد للدماغ في دعم استعادة بعض وظائف الكلام والبلع بعد الإصابات العصبية، مع بقاء التقنية في المرحلة البحثية والحاجة إلى مزيد من الدراسات قبل اعتمادها علاجاً على نطاق واسع.