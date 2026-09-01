كشف الكاتب الصحفي المصري عماد الدين أديب كواليس مثيرة حول اختيار أبطال فيلم «حسن ومرقص»، مؤكداً أن الفنان الراحل محمود عبد العزيز كان المرشح الأول لمشاركة الفنان عادل إمام في بطولة العمل، قبل أن تتجدد الخلافات بين النجمين بسبب أزمة مسلسل «رأفت الهجان»، ليتم الاستقرار في النهاية على الفنان الراحل عمر الشريف.

محاولات للصلح

وأوضح أديب، في مقابلة مع الإعلامية لميس الحديدي، أنه بذل محاولات للصلح بين عادل إمام ومحمود عبد العزيز، ونجح بالفعل في تقريب وجهات النظر بينهما خلال وجودهما في «مهرجان كان السينمائي»، إلا أن الخلاف عاد مجدداً بعد إعادة فتح ملف «رأفت الهجان».

كما قال عماد الدين أديب إن محمود عبد العزيز كان الاختيار الأول للمشاركة في بطولة «حسن ومرقص» أمام عادل إمام، مشيراً إلى أن العلاقة بين النجمين شهدت في البداية محاولات للتقريب بينهما.

وأضاف: «كان الأول محمود عبد العزيز سيكون شريك عادل، وبعدين محمود عبد العزيز قصة طويلة جداً، اختلفوا بعد ما كنت خلاص نجحت إني في مهرجان»كان«قعّدتهم مع بعض وصالحتهم».

في حين، أوضح أن الخلاف تجدّد بسبب الحديث عن شخصية «رأفت الهجان»، وهو الدور الذي ارتبط بمحمود عبد العزيز في المسلسل الشهير، بينما كان هناك حديث سابق عن تقديم عادل إمام للشخصية.

ملف رأفت الهجان

وأشار أديب الى أن إعادة ملف «رأفت الهجان» إلى الواجهة جدّدت الخلاف بين عادل إمام ومحمود عبد العزيز، لتنتهي فكرة اجتماعهما في بطولة الفيلم.

وقال إن عادل إمام أبلغه وقتها: «شفت ده راجل كذا، أنا مش ممكن أشتغل معاه»، في حين أكد محمود عبد العزيز بدوره: «وأنا مش عايز أشتغل معاه».

لكن بعد تعذّر الاتفاق على مشاركة محمود عبد العزيز، عاد أديب الى البحث مع عادل إمام عن نجم آخر يستطيع تحقيق التكافؤ المطلوب في البطولة.

اقتراح أسماء

كذلك، كشف عماد الدين أديب أن عادل إمام طرح مجموعة من الأسماء للمشاركة في الفيلم، لكنه رأى أنها لا تحقق التوازن المطلوب أمامه، مؤكداً أن طبيعة الفيلم كانت تتطلب وجود نجم كبير. إذ قال: «اقترح مجموعة أسماء كلها أقل كتير جداً من الأستاذ محمود عبد العزيز»، مشيراً إلى أنه تمسك بضرورة وجود حالة من التكافؤ بين بطلَي العمل، خصوصاً أن الفيلم قائم على شخصيتين تمثلان ديانتين مختلفتين.

وأضاف أن عادل إمام اقترح في النهاية اسم الفنان العالمي عمر الشريف، قائلاً: «أنا مفيش حد يوازيني أو في قيمتي غير عمر الشريف».

مكالمة واحدة

أما عن كيفية إقناع عمر الشريف بالمشاركة في الفيلم، أكد أديب أن الأمر لم يحتج إلى مفاوضات طويلة، موضحاً أنه اكتفى بالاتصال به ودعوته إلى المكتب، حيث قال: «كلّمته، على الهواء، على التليفون، قلت له تعال لنا المكتب دلوقتي». وأشار إلى أن عمر الشريف حضر بالفعل، والتقى بعادل إمام، ليتم الاتفاق على مشاركته في الفيلم سريعاً.

وأضاف أديب أن اللقاء الأول بين النجمين شهد أجواء ودّية، قائلاً: «جه دخل شافه، أحضان قبلات، قلت له: ده خلاص ده شريكك في الفيلم».