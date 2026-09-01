«التانغو» ترقص وحدها والقميص الأرجنتيني يبكي ميسي

لحظة ثقيلة على ملايين المشجعين الذين ربطوا قلوبهم بقميص الأرجنتين كلما ارتداه، فلم يكن إعلان ليونيل ميسي اعتزاله اللعب الدولي مجرد قرار رياضي؛ فالرجل الذي حمل بلاده إلى المجد، وأعاد كأس العالم إلى بوينس آيرس بعد غياب دام 36 عامًا، اختار، أخيرًا، أن يضع حدًا لرحلته مع المنتخب، رحلة كانت أكبر من كرة قدم، وأعمق من مجرد مباريات.

بعد الاعتزال الدولي، بدا ميسي وكأنه يعيش صمتًا جديدًا لم يعتده. لم تعد هناك معسكرات طويلة، ولا ضغوط جماهيرية، ولا تلك اللحظة التي يرفع فيها رأسه لسماع النشيد الوطني قبل انطلاق المباراة. كل ذلك أصبح جزءًا من ذاكرة لا تُنسى؛ ذاكرة صنعتها دموعه في نهائي 2014، وابتسامته في نهائي 2022، وصرخته حين رفع الكأس أخيرًا.

في منزله بميامي، يظهر ميسي أكثر قربًا من عائلته؛ يشارك أطفاله اللعب، يضحك معهم، ويبدو وكأنه يستعيد ما فقده خلال سنوات طويلة من السفر والضغوط. ومع ذلك، لا يخفي أحد أن قلبه لا يزال معلقًا بقميص الأرجنتين، ذلك القميص الذي حمله في أصعب لحظات حياته، والذي جعله رمزًا لبلد كامل.

الجماهير بدورها لم تتقبل فكرة أن المنتخب سيخوض مبارياته دون ميسي. فكل مباراة تُلعب اليوم تبدو ناقصة، وكأنها تفتقد شيئًا من الروح التي كان يضخّها في الملعب. حتى زملاؤه السابقون تحدثوا عن «فراغ كبير» تركه رحيله، مؤكدين أن وجوده كان يمنح الفريق ثقة لا تُشترى.

ورغم أن ميسي لم يبتعد عن كرة القدم، فإن غيابه عن المنتخب فتح بابًا واسعًا للحنين. فكل هدف يُعاد، وكل تمريرة تُعرض، وكل لحظة من لحظاته التاريخية تعود لتذكّر العالم بأن هذا اللاعب لم يكن مجرد نجم، بل كان قصة وطن، وحلمًا طويلًا عاشه الملايين معه خطوة بخطوة.

أعلن قراره: «بعد مرور هذا الوقت منذ المباراة النهائية، وبعد تفكير طويل، أريد أن أخبر الجميع أنني سأعتزل اللعب مع المنتخب. كان قرارًا آلمني ولا يزال يؤلمني في أعماقي، لكنني أدرك أن الوقت قد حان. أقسم لكم أنني دائمًا ما قدمت كل ما لدي. كنت أقاتل وأبذل كل ما أملك من أجل هذا القميص، لكي أمنحكم السعادة وأجعلكم تشعرون بالفخر بكونكم أرجنتينيين».

وجاء القرار بعد خسارة نهائي كأس العالم 2026 أمام إسبانيا بهدف قاتل بعد التمديد، في البطولة التي قاد خلالها منتخب بلاده إلى النهائي للمرة الثانية تواليًا. وقد ترك ميسي خلفه سجلًا دوليًا مذهلًا: ستة ألقاب كبرى؛ أبرزها كأس العالم 2022، وكوبا أميركا 2021 و2024، وفيناليسيما 2022، إضافة إلى ذهبية أولمبياد بكين 2008 وكأس العالم للشباب 2005.

وكان مستقبل ميسي الدولي محل تكهنات منذ خسارة النهائي، قبل أن يؤكد رئيس الاتحاد الأرجنتيني أن القرار سيكون شخصيًا بالكامل، وأن الاتحاد لن يضغط عليه. وهكذا، اختار ميسي أن يغادر المنتخب بصمت، تاركًا خلفه إرثًا لا يصدأ، وحكاية ستظل تُروى طويلًا.

اعتزال ميسي الدولي ليس نهاية علاقته بالأرجنتين، بل بداية مرحلة جديدة يعيش فيها حب الجماهير دون ضغوط، ويمنح فيها ذكرياته مساحة أكبر لتلمع. لقد غادر المنتخب.. لكنه لم يغادر القلوب.